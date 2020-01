Grey’s Anatomy, Justin Chambers ha lasciato la serie, Karev non tornerà più?! (Di sabato 11 gennaio 2020) Grey’s Anatomy 16 annuncio a sorpresa di Justin Chambers (Alex Karev) dopo 15 anni lascia la serie. Lo shock è ancora più grande: l’ultima sua scena è già andata in onda! La vita è come una grande serie tv, a ogni secondo, a ogni angolo può esserci un cliffangher inaspettato. Come quello capitato a Grey’s Anatomy: Justin Chambers dopo 15 anni e 16 stagioni ha annunciato il suo addio alla serie di ABC con un comunicato inviato a deadline. Queste le sue parole: “Non c’è mai un buon momento per dire addio a uno show e a un personaggio che ha fatto parte della mia vita per 15 anni. Da ormai un po’ di tempo speravo di cambiare il corso della mia carriera, cambiare il mio percorso d’attore. E adesso che ho passato i 50 anni e sono benedetto dall’avere vicino a me una moglie che mi supporta e 5 figli meravigliosi, adesso è il momento giusto. ... Leggi la notizia su dituttounpop

