Grande Fratello VIP 4: casa dei tradimenti? Serena Enardu, Imma Battaglia e altri ex scelti da Signorini (Di sabato 11 gennaio 2020) Più che la casa del Grande Fratello VIP 4, quest’anno il reality show condotto e diretto da Alfonso Signorini sembra una succursale televisiva di uno di questi settimanali di gossip da parrucchiera. Ma se fino alla prima puntata, i nostro erano semplicemente dei dubbi, ora ne abbiamo la piena certezza. Il reality show Mediaset era nato per blindare dei concorrenti fra le quattro mura di una casa per non dargli alcun contatto con l’esterno; adesso è diventato l’esatto opposto. Fra discussioni con Alfonso Signorini e incursioni in casa, si è parlato solo di gossip legati alla vita esterna di alcuni concorrenti. A cominciare dalla separazione nata a Temptation Island VIP fra Pago e Serena Enardu. Un siparietto costruito e fortemente spalleggiato dal padrone di casa del programma che, purtroppo per lui, è stato distrutto dal televoto da casa: i fan del Grande Fratello ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la quarta edizione di #GFVIP condotto da @alfosignorini: supera 3.600.000 spettatori e si aggiud… - GrandeFratello : Eccolo il Privé che ci piace! Tra i mostri sacri del Grande Fratello ed un Fabio Testi che si è integrato decisamen… -