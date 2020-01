GF Vip, Fernanda Lessa e Carlotta Maggiorana sono le nuove inquiline (Di sabato 11 gennaio 2020) Nuovi ingressi nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, con Wanda Nara e Pupo in veste di opinionisti. Dopo aver annunciato due nuovi concorrenti uomini, ovvero Ivan Gonzalez e Antonio Zequila, è stato il torno di due donne. Si tratta di Fernanda Lessa e Carlotta Maggiorana. Fernanda Lessa e Carlotta Maggiorana al GF Un ingresso all’insegna dell’allegria, quello di Fernanda Lessa. La top model e dj brasiliana, infatti, è entrata nella casa più spiata d’Italia a ritmo di Samba, accompagnata da una vera e propria squadra di ballerine brasiliane in bikini. Particolarmente conosciuta nel corso dei primi anni 2000, Fernanda Lessa ha condotto in Italia diversi programmi come Oltremoda, Le Iene. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, inoltre, ha anche preso parte alla quarta edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo ... Leggi la notizia su notizie

