Fonseca: “Sarri è uno dei migliori in Europa. Contro la Juve è una partita speciale” (Di sabato 11 gennaio 2020) L’allenatore della Roma, Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus: “Non è una partita normale giocare Contro la Juve, so che è una partita speciale. Dobbiamo capire che è una partita che non possiamo sbagliare, serve concentrazione totale, i giocatori sono molto motivati, si sono allenati bene così come nelle scorse settimane”. Su Sarri: “È un grandissimo allenatore, uno dei migliori in Europa. Ha idee molto positive di calcio che mi piacciono molto. Ha iniziato questa stagione il lavoro con la Juve ma sta costruendo una squadra molto forte”. Sulla formazione: “Spinazzola non si è allenato per settimane per un virus, solo oggi si allenerà con noi. Non è nelle migliori condizioni fisiche per giocare dall’inizio. Cristante è pronto. Si è allenato tutti questi giorni e sta bene, non è nelle migliori condizioni ma è pronto per essere ... Leggi la notizia su ilnapolista

juventusfc : @JuventusTV ?? Sarri: «Mi aspettavo una bella impronta alla sua squadra da parte di Fonseca. Sta lavorando bene. E'… - tuttosport : #Fonseca : ' #Sarri tra i migliori d' #Europa : sta costruendo una grande #Juventus ' ?? - romeoagresti : @GoalItalia #Sarri: '#Fonseca sta facendo molto bene, sta dando continuità al progetto tecnico'. -