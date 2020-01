Di Battista difende Di Maio: “Dice cose giuste” (Di sabato 11 gennaio 2020) L’intervista di Alessandro Di Battista a ‘Povera Patria’: “Per me Di Maio dice cose giuste. Il MoVimento è in difficoltà”. ROMA – Lunga intervista di Alessandro Di Battista ai microfoni di ‘Povera Patria’, trasmissione in onda su Rai 2. Uno dei leader del partito si è soffermato sul momento del M5s. “Il partito – ha precisato il braccio destro di Di Maio – sta avendo delle difficoltà ma tante cose sono state fatte. Il Paese è diventato molto più civile rispetto a tre ann fasi grazie a dei provvedimenti come lo spazzacorrotti, la prescrizione o il reddito di cittadinanza“. Ma i dubbi restano: “Le perplessità sulla durata di questo governo sono tante ma sono pronto a festeggiare tutte le azioni positive come per esempio la revoca delle concessioni autostradali“. Di Battista difende Di Maio: ... Leggi la notizia su newsmondo

arcocielo : RT @MarceVann: Alessandro Di Battista torna a difendere il Capo Politico dopo averlo criticato per l’espulsione di Paragone. La lettera per… - NewsMondo1 : Di Battista difende Di Maio: “Dice cose giuste” - infoitinterno : La lettera di Di Battista che difende Di Maio sul Fatto -