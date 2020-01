Di Battista corre in aiuto di Di Maio: «Indecenti gli attacchi nei suoi confronti. La stampa scrive falsità» (Di sabato 11 gennaio 2020) «Sono sempre stato scettico sul governo con il Pd. Ho sempre ritenuto difficile raggiungere con il Pd – partito di sistema – la revoca delle concessioni autostradali. Se, al contrario, ciò dovesse avvenire, sarò il primo a rallegrarmi nel dire di avere sbagliato». A scriverlo, in un post sulla pagina ufficiale di Facebook, è Alessandro Di Battista. L’ex parlamentare Cinque Stelle dà un colpo al cerchio e poi uno alla botte: prima elogia il Pd in caso di revoca delle concessioni autostradali e poi elenca alcuni dei cavalli di battaglia del M5s, tentando di difenderne il capo politico. «Al netto di una stampa di regime che racconta falsità, sono state approvate negli ultimi due anni, leggi che hanno reso l’Italia un Paese più civile», scrive Dibba. Poi comincia con l’elenco delle cose buone fatte dal Movimento al governo: «La legge sulla prescrizione tutela le ... Leggi la notizia su open.online

