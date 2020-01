Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2020: Riiber saldamente in testa dopo la tappa di Val di Fiemme (Di sabato 11 gennaio 2020) Jarl Magnus Riiber è il dominatore indiscusso ed incontrastato della Coppa del Mondo di combinata nordica 2019-2020 con all’attivo un bilancio mostruoso di sette vittorie e due secondi posti in nove gare disputate in stagione. Il fenomenale norvegese classe 1997 si è confermato al top anche in Val di Fiemme con 180 punti raccolti in due competizione individuali (domani ci sarà la Team Sprint) mantenendo un margine confortante nei confronti dei primi inseguitori. Grazie al primo posto odierno, il tedesco Vinzenz Geiger si è portato in piazza d’onore a 278 punti dalla vetta scavalcando di undici lunghezze il norvegese Joergen Graabak. Di seguito la Classifica generale aggiornata di Coppa del Mondo di combinata nordica dopo la Val di Fiemme: Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica 2019-2020: 1. Jarl Magnus Riiber (Norvegia) 860 2. Vinzenz Geiger (Germania) 582 3. Joergen ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2020: Riiber saldamente in testa dopo la tappa di Val di Fiemme - GurzoBahri : RT @saldare86: Non guardiamo la classifica e ai calendari. Valorizziamo alcuni giovani che abbiamo, diamo dignità a questa annata e proviam… - marcullo02 : RT @saldare86: Non guardiamo la classifica e ai calendari. Valorizziamo alcuni giovani che abbiamo, diamo dignità a questa annata e proviam… -