Caso Harry e Meghan, parla la biografa: "La salute mentale del principe è molto fragile" - (Di sabato 11 gennaio 2020) Francesca Galici La biografa del principe Harry dice la sua e parlòa di un'instabilità nella salute psichica di Harry, come lui stesso le rivelò qualche anno fa Il Caso di Harry e Meghan è sulla bocca di tutti e di giorno in giorno emergono nuovi dettagli sul principe e su sua moglie. Mentre c'è ancora grande incertezza su quello che sarà il futuro dei duchi del Sussex, esperti e profondi conoscitori della monarchia inglese e dei suoi componenti non perdono occasione per raccontare qualcosa sul principe Harry e su sua moglie. In ordine di tempo, l'ultima a parlare è stata Penny Junior, scrittrice britannica che pochi anni fa collaborò alla stesura della biografia del duca di Sussex. "Harry si sta comportando in modo inusuale. Credo che la sua salute mentale sia molto fragile", ha dichiarato la donna in un'intervista, ricordando le parole che le avrebbe riferito il principe ... Leggi la notizia su ilgiornale

