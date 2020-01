Calciomercato Inter, countdown per Eriksen: la situazione (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Inter in attesa di una risposta da Christian Eriksen: è il danese il sogno di Conte per questa finestra di Calciomercato L’Inter vuole Christian Eriksen, possibilmente già a partire da gennaio. I nerazzurri hanno inoltrato un’offerta ai rappresentanti del giocatore del Tottenham, e sono in attesa di una risposta entro lunedì. In caso di feedback positivo, il club milanese tratterà con gli Spurs, insistendo per poter chiudere l’operazione e garantire il giocatore a Conte al più presto, e non a giugno. A riportarlo è gianlucadimarzio.com. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

FabrizioRomano : Marotta conferma la linea dell’Inter per Arturo Vidal: “Dipende da tanti fattori, è un giocatore importante per noi… - DiMarzio : #Inter, si continua a lavorare sul fronte #Eriksen: gli aggiornamenti ? - FabrizioRomano : L’agente di Christian Eriksen può arrivare a Milano nelle prossime ore: l’Inter ci prova seriamente per il danese e… -