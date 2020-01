Calcinacci cadono da volta galleria, colpita un’auto (Di sabato 11 gennaio 2020) Parti di calcestruzzo si sono staccate dalla volta della prima galleria della via Mala che dalla Valle di Scalve (nella zona di Dezzo) porta alla Valle Camonica (direzione Darfo) al confine tra le province di Bergamo e Brescia, provocando anche un incidente. La caduta dei Calcinacci e' avvenuta tra le 8 e le 9 di stamani: due auto che scendevano dalla Valle di Scalve sono riuscite a schivarli, mentre una terza e' stata colpita. Nessuno e' rimasto ferito. Leggi la notizia su ilfogliettone

