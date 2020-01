Benedizione delle barche in Darsena: presenti tavole, kayak e battelli (Di domenica 12 gennaio 2020) Una cerimonia che spera di diventare parte della tradizione della città di Milano: è questo l’auspicio della Benedizione delle barche celebratasi in Darsena nella mattinata di sabato 11 gennaio 2020. Ad organizzare l’evento la società Canottieri San Cristoforo. Benedizione in Darsena a Milano Per l’occasione erano presenti le barche per il canottaggio, le tavole del sup, i kayak e anche un battello. E’ stato un momento importante di unione per tutti coloro che sono appassionati e praticanti di sport acquatici. Diversi comunque i cittadini che vi hanno preso parte anche come spettatori fruendo di uno spettacolo inusuale per il capoluogo lombardo. L’ultima cerimonia del genere risaliva infatti al 1926. Tutto ha avuto inizio alle 11 quando i mezzi sono partiti dai pontili della Canottieri San Cristoforo. Alle 11:30 le imbarcazioni presenti in Darsena hanno poi ... Leggi la notizia su notizie

