Aereo, Rohani a Kiev: "Farò giustizia"

Il premier canadese Trudeau ha chiesto al presidente iraniano Rohani di fare "piena chiarezza" sulla "orribile tragedia" dell'Aereo ucraino abbattuto per errore da un missile iraniano,con molte vittime canadesi. "Ho parlato con Rohani e gli ho detto che l'ammissione dell'Iran è un passo importante per le famiglie delle vittime,ma vanno prese altre misure",ha detto Trudeau: "Investigatori canadesi saranno presto a Teheran",ha aggiunto. E Rohani ha assicurato al suo omologo Zelensky: "Punirò i colpevoli".(Di sabato 11 gennaio 2020)

