Aereo abbattuto in Iran: tra le vittime neo sposi e studenti modello, omaggio all’Aeroporto di Kiev [FOTO] (Di sabato 11 gennaio 2020) All’aeroporto di Kiev, è stato allestito un memoriale per le 176 vittime dell’incidente Aereo dell’ 8 gennaio in Iran (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo), quando un Aereo della compagnia Ukraine International Airlines è stato abbattuto per sbaglio da un missile delle difese Iraniane. Tra le vittime, c’erano studenti e neo sposi. L’università di Toronto ricorda con una grande foto sul suo sito ‘U of T News’ Zeynab Asadi Lari, studentessa del quarto anno di Scienze della Salute e promettente scienziata, “fieramente competitiva con se stessa ma collaborativa con gli altri“. È morta sul volo PS752, abbattuto per errore dall’Iran, insieme al fratello Mohammad, studente di medicina. Tornavano in Canada dalle vacanze in Iran come molte delle 176 persone a bordo di quell’Aereo, capitato per pochi sfortunati ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : L'Iran ammette: l'aereo ucraino abbattuto per un errore umano - NicolaPorro : L’#Iran dopo aver negato per giorni l’evidenza alla fine ammette di aver abbattuto il #Boeing737 ucraino. Ma c’è un… - repubblica : Iran, aereo abbattuto per 'errore umano', È stato scambiato per un 'velivolo ostile'. Rohani: 'Imperdonabile' [aggi… -