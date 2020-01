A Cives il sindaco di Assisi: “L’economia sta cambiando grazie ai giovani” (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – Al quinto appuntamento di Cives – Laboratorio di formazione al bene comune svoltosi ieri presso il Centro di Cultura “Raffaele Calabria” sono intervenuti la sindaca di Assisi Stefania Proietti, il sindaco di Pietrelcina Domenico Masone e S.E. Mons. Felice Accrocca ArCivescovo di Benevento che si sono confrontati sull’evento in programma ad Assisi dal 26 al 28 marzo 2020 dal titolo:” The Economy of Francesco. I giovani, un patto, il futuro”. Ha introdotto i lavori Ettore Rossi direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento. “Il limite oggi di molte attività compresa quella politica”, ha lamentato Ettore Rossi, “è di ambire a occupare spazi di potere e non piuttosto ad avviare processi per ripensare il concetto di economia. Essa deve aiutare gli uomini a vivere meglio, altrimenti a che serve?”. ... Leggi la notizia su anteprima24

