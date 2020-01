A 61 anni ho sposato me stessa. E ho fatto pace con l'idea di restare single per sempre (Di sabato 11 gennaio 2020) Questo blog di Edie Weinstein è stato tradotto dall’inglese da Milena SanfilippoQuando, il 2 maggio del 1987, percorsi la navata per dire “Lo voglio” all’uomo incontrato sette mesi prima, immaginavo che avremmo passato tutta la vita insieme.Ci conoscemmo quando io avevo 28 anni e lui 36; a presentarci fu un amico comune, durante l’intervallo di una conferenza tenuta dalla nostra guida spirituale Ram Dass. Il nostro matrimonio rientrava in quello che definisco “paradossale”, con la sua dose di amore ma anche con delle disfunzioni così serie che ancora oggi tremo al pensiero di averle tollerate. Lui era cresciuto con un padre alcolizzato e incline alla rabbia, una madre affetta da depressione e ansia. I suoi avevano divorziato, e in modo tutt’altro che amichevole. Pretendevano che lui parteggiasse per uno dei ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : A 61 anni ho sposato me stessa. E ho fatto pace con l'idea di restare single per sempre - gotrilingual : @fvansesca A me era capitato il contrario e la cosa era molto inquietante visto che io avevo 14 anni e il professor… - aikogillies : mia nonna: sai che è successo ieri? io: mia nonna: tre anni fa ho conosciuto..... sposato con.... il figlio era… -