Uso e abuso di Berlinguer (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nei giorni in cui ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, e inevitabilmente se ne parla a più non posso, anche per merito del film di Gianni Amelio interpretato da un magistrale Pierfrancesco Favino, in Emilia Romagna, invece, a tenere banco è lo storico avversario del leader socialista: Enrico Berlinguer. Berlinguer, a pensarci bene, oltre a essere l’opposto di Craxi, ne è stato anche la nemesi: assai meno osannato in vita, considerato da molti un ingenuo, anche all’interno del PCI, e spesso finanche irriso per i suoi continui richiami alla questione morale e alla presunta diversità comunista, da morto ha ottenuto un consenso e una popolarità di cui nessun altro personaggio politico attualmente gode. Sarà perché Tangentopoli gli ha dato, in buona parte, ragione; sarà perché aveva una visione del mondo chiara e suffragata da un livello culturale ... Leggi la notizia su tpi

alysson988 : RT @Ane_Correa0: uso e abuso do deboche, adoroo - Ane_Correa0 : uso e abuso do deboche, adoroo - Brundisiumnet : 9 gennaio 2007 - 9 gennaio 2020: dal primo uso all’abuso dello smartphone che ha sdoganato internet -… -