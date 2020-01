Una mamma da record: partorisce 4 gemelli nello stesso anno (Di venerdì 10 gennaio 2020) Alexzandria Wolliston, una donna originaria della Florida, ha sfidato tutte le leggi probabilistiche. nello stesso anno, infatti, è riuscita a dare alla luce due coppie di gemellini. Ora si affida alla rete per avere un sostegno economico per i suoi piccoli. Due parti gemellari nello stesso anno I medici le avevano detto che avere un secondo parto gemellare sarebbe stato meno probabile di una vincita alla lotteria. Infatti Alexzandria, dopo aver smentito la previsione dei dottori, sente addosso le stesse sensazioni che proverebbe davanti alla vincita dell’intero jackpot. Il tasso di natalità gemellare del 2018 è stato di 32,6 gemelli per 1.000 nascite: ma la Wolliston ribalta la media. La donna era venuta a sapere che entrambe le sue nonne avevano perso due gemelli, quando erano in vita. “Dico sempre che mi sento come se le mie nonne mi avessero dato i loro figli perché i ... Leggi la notizia su thesocialpost

