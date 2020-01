Trump “molla” Conte? Il suo governo sarebbe poco affidabile (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non bastava il pasticcio sulla Libia e il mancato incontro di di Giuseppe Conte con il premier libico Fayez al Serraj: ora anche gli Usa e la Cia, secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, starebbe sempre meno cercando la collaborazione di Roma. Il distacco sarebbe avvenuto dopo gli ormai famigerati viaggi estivi a Roma dell’attorney general americano, William Barr, alla ricerca di elementi per la sua contro-inchiesta sul Russiagate, in particolare sull’operato dei servizi segreti europei nell’estate 2016. A pesare inoltre, la totale irrilevanza nell’ambito dello scacchiere internazionale con cui – purtroppo – il nostro Paese deve fare i conti. Come ricorda Lorenzo Vita su Inside Over, infatti, sul piano geopolitico per l’Italia si prospettano tempi molto difficili, e mai come questa volta il nostro Paese appare così in balia degli ... Leggi la notizia su it.insideover

