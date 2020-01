Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per grave incidente in direzione Corso Malta (Di venerdì 10 gennaio 2020) Traffico bloccato per un grave incidente avvenuto da poco fa sulla Tangenziale di Napoli in direzione Corso Malta. Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per un grave incidente avvenuto poco fa in direzione Corso Malta. A partire dall’uscita di Via Cilea le auto procedono lentamente verso Capodimonte. Sono intervenute tre ambulanze. Al momento non … L'articolo Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per grave incidente in direzione Corso Malta proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

news_ravenna : Muore investito dal treno a Loreto, traffico ferroviario in tilt - Le2noci : Ma di cosa hanno bisogno quelli che al semaforo rosso, in tilt, traffico bloccato, si mettono a suonare il clacson?… - Notiziedi_it : Incidente sul Raccordo Anulare, scontro tra due auto: traffico in tilt tra Aurelia e Boccea -