Taglio dei parlamentari: raggiunte le firme necessarie per referendum (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nuovo sviluppo sul fronte referendum confermativo sul Taglio dei parlamentari. Se nella giornata di giovedì 9 gennaio 2020 alcuni senatori avevano ritirato la propria firma facendo mancare il numero necessario di aderenti per poter chiedere il parere popolare, il giorno seguente la situazione si è ribaltata. In Senato si è infatti arrivati al numero di 71 firme, ben superiore alle 64 richieste dalla legge. firme per il referendum sul Taglio dei parlamentari A giungere in soccorso della consultazione sarebbero stati alcuni leghisti e altri esponenti azzurri, che hanno fatto lievitare il numero di firme raccolte. A questo punto l’organizzatore dell’iniziativa, il senatore Andrea Cangini, dovrebbe presentarle in Cassazione intorno alle 15 di venerdì 10 gennaio 2020. Questa avrà quindi 30 giorni di tempo per verificarle. Se riterrà legittima la richiesta, il Governo dovrà quindi fissare la ... Leggi la notizia su notizie

