Riforme: Baldelli, ‘M5S paladino democrazia diretta ma dice no a referendum’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Pare che a questo punto il referendum costituzionale si farà. Gli elettori potranno avere l’ultima parola sul taglio dei parlamentari. Strano che questo irriti proprio i M5S, che da anni si spacciano per paladini della democrazia diretta. Avrebbero dovuto proporlo loro”. Lo scrive Simone Baldelli di Fi su twitter. L'articolo Riforme: Baldelli, ‘M5S paladino democrazia diretta ma dice no a referendum’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

