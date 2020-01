Raggi: a piazza Venezia sorgerà altra ‘stazione museo’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – “Una fermata della metro C nel cuore di Roma: a piazza Venezia sorgera’ un’altra ‘stazione museo’ della terza linea metropolitana della citta’, dopo quella di San Giovanni. Per poterla realizzare servono indagini accurate alla scoperta del sottosuolo e oggi e’ stata completata la consegna delle aree di cantiere al consorzio Metro C”. Lo ha annunciato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. “Tra poco piu’ di una settimana saranno visibili i primi carotaggi. Si tratta di prove tecniche che ci permetteranno di stimare correttamente tempi e costi della futura stazione, evitando ‘sorprese’ durante la fase degli scavi. Abbiamo scongiurato lo stop delle talpe ai Fori Imperiali e andiamo avanti sempre piu’ determinati. Alle futili polemiche e critiche rispondiamo con i fatti: i lavori per la ... Leggi la notizia su romadailynews

