Pensione, addio quota 100 nel 2021: ecco le possibili proposte (Di venerdì 10 gennaio 2020) Brutto momento per le pensioni la quota 100 dal 2021 terminerà e, senza altre proposte, si ritornerà alla temutissima Legge Fornero: ecco le possibili proposte La discussa quota 100 finirà il suo servizio nel 2021 e se non vi saranno ulteriori proposte per la nuova legge sulle pensioni si ritornerà alla temutissima Legge Fornero: ecco quali potrebbero essere le future proposte. Come sicuramente tutti già saranno a conoscenza, si potrebbe dunque ritornare alla discussa Legge Fornero ciò vuol dire ritornare ad andare in Pensione a 67 anni e 3 mesi compiuti oppure con 42 anni e 10 mesi di contributi versati. Purtroppo non sarà semplice trovare una sostituzione alla quota 100 e non ritornare alla legge che porta il nome Monti – Fornero, ma ovviamente i cittadini italiani vorranno presto delle risposte. Tra i tanti problemi per trovare una nuova legge vi ... Leggi la notizia su chenews

