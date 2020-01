Orario Cagliari-Milan e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nuova giornata di gare nella Serie A di calcio 2019/2020, precisamente la numero 19, che chiuderà il girone d’andata, iniziando con la trasferta esterna del Milan di Silvio Pioli, impegnato sul campo dell’ostico Cagliari, trascinato dalle reti di Radja Nainggolan, per una sfida da non sbagliare da parte dei rossoneri, alla rincorsa di un treno per l’Europa ormai molto distante. La sfida si svolgerà dunque domani, sabato 11 gennaio 2020, alle ore 15, presso la Sardegna Arena della città isolana, probabilmente segnerà il debutto da titolare per Zlatan Ibrahimovic, e sarà visibile in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport, precisamente sul canale 251, ma anche in streaming, sulla piattaforma Sky Go. Il programma della partita: Serie A calcio 2020 Sabato 11 gennaio 2020 Ore 15 Cagliari-Milan Sky Sport 251, Sky Go Le probabili formazioni: Cagliari (4-3-1-2): Olsen, ... Leggi la notizia su oasport

