Nessuna chiamata da Noel per una reunion degli Oasis nel 2022: “Liam deve essere ancora ubriaco da Natale” (Di venerdì 10 gennaio 2020) reunion degli Oasis? Giammai, e dovevamo aspettarcelo. Era ciò su cui Liam Gallagher ci aveva illuso l'8 gennaio con un paio di tweet a metà tra il delirante e il trolling, visto che pareva già inverosimile che i due fratelli Gallagher, dopo le ripetute dichiarazioni di guerra fredda che hanno fulminato le loro bacheche a colpi di tweet, avessero sotterrato l'ascia bellica per tornare insieme in studio e sul palco. Una storia che sa di psicodramma, quella della reunion degli Oasis: sciolta la formazione nel 2009 a seguito delle continui liti tra Liam e Noel Gallagher, ancora oggi è oggetto di polemica per via delle continue provocazioni reciproche. L'8 gennaio, però, Liam Gallagher aveva twittato due volte: Dopo l’album n. 3 mi separerò da me stesso, non penso che potrò più lavorare con me stesso, posso scrivere quello che mi piace e anche lui può farlo, ma penso che sia ... Leggi la notizia su optimaitalia

