Muti: “Sono stanco della rappresentazione di Napoli per luoghi comuni. E’ una potenza, non una cartolina” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Su La Repubblica, una lunga intervista a Riccardo Muti. Il direttore d’orchestra lancia innanzitutto un grido di allarme per la cultura italiana. «Vivo molti mesi negli Usa e sono preoccupato per l’Italia. Si parla poco del nostro Paese nelle grandi tv americane. O siamo assenti o ci rendono assenti. Per decenni siamo stati rappresentati all’estero da personalità rispettate, ministri di vario orientamento politico, che davano lustro all’Italia. Ora fatte alcune eccezioni, non posso identificarmi in persone che non hanno la statura né un adeguato livello culturale». Soprattutto, Muti punta il dito sull’assenza di sostegno, da parte del governo, a cultura e musica. «Il governo dovrebbe sostenere cultura e musica, ma queste parole sono sparite dal nostro lessico politico. Che immenso errore». Il 19 gennaio Muti sarà al San Carlo di Napoli a dirigere la Chicago Symphony ... Leggi la notizia su ilnapolista

