M5S: processo firme false, giudice Palermo in Camera di consiglio, oggi la sentenza (Di venerdì 10 gennaio 2020) Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - E' entrato pochi minuti fa in Camera di consiglio il giudice monocratico di Palermo Salvatore Flaccovio per emettere la sentenza del processo sulle cosiddette firme false del M5S che vede alla sbarra 14 imputati, tra cui ex deputati nazionali e regionali grillini che n Leggi la notizia su liberoquotidiano

fattoquotidiano : Veneto, la Regione non si costituisce parte civile al processo sui “casalesi di Eraclea”. M5s: “Forse per Zaia non… - Agenzia_Ansa : Caso #Gregoretti, #M5s, #Pd e #Iv chiedono il rinvio del voto. @matteosalvinimi attacca: 'Sono senza dignità'… - spinax64 : RT @PetraReski: Faccio fatica di spiegare all’estero che in #Italia uno può commettere un reato e poi gli conviene di tirare a lungo il pro… -