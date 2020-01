Loreto: sedicenne investito e ucciso da un treno. Il ragazzo stava attraversando i binari con le cuffie (Di venerdì 10 gennaio 2020) ragazzo investito e ucciso da un treno: ha attraversato i binari con le cuffie Un ragazzo di 16 anni è stato investito e ucciso da un treno nelle Marche: l’adolescente stava attraversando i binari con le cuffie. Il dramma è avvenuto nella giornata di giovedì 9 gennaio presso la stazione ferroviaria di Loreto. Secondo una prima ricostruzione, Mattia Perini, questo il nome della vittima, era appena uscito da scuola quando si è recato alla stazione ferroviaria per prendere il treno regionale, che lo avrebbe riportato a casa, a Montecosaro, in provincia di Macerata. Per raggiungere la banchina, Mattia ha attraversato i binari senza accorgersi, probabilmente a causa delle cuffie, che stava transitando un Frecciaargento 8820 “Taranto-Milano”. Nonostante la sirena azionata dal macchinista, il ragazzo, secondo testimoni oculari, si sarebbe reso conto dell’arrivo del ... Leggi la notizia su tpi

