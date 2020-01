LIVE Atp Cup 2020, Spagna-Belgio in DIRETTA: Bautista-Coppejans 2-1, Furie Rosse a caccia della semifinale (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Coppejans va fuori giro con il rovescio. 2-1 Altro comodo game per Bautista-Agut al servizio. 40-0 Prima vincente dello spagnolo. 30-0 Rovescio in corridoio per Coppejans. 1-1 Altra buona prima di Coppejans, che vince il suo primo game. 40-30 Sbaglia Bautista-Agut. 30-30 Ace del belga. Sta praticamente facendo tutto Coppejans in questo game. 15-30 Lungo il dritto di Coppejans. 15-15 Doppio fallo del belga. 15-0 Prima vincente di Coppejans. 1-0 Facile primo game per Bautista 40-15 Altra prima vincente dello spagnolo. 30-0 Ottimo servizio di Bautista Agut. 15-0 Coppejans va fuori giri con il dritto. 7.45: Comincia il match. Il primo a servire sarà Bautista Agut. 7.43: E’ il momento del saluto e della presentazione delle due squadre Who will claim the last semi-final spot and meet <img ... Leggi la notizia su oasport

