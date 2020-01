Incidente stradale a Pesaro: agente scopre il figlio 30enne morto (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il 30enne Alessio Ronconi è morto a seguito di un drammatico Incidente stradale avvenuto a Urbania, in provincia di Pesaro. Tra i primi ad accorrere sul luogo dell’Incidente una pattuglia della Polstrada di cui faceva parte il padre della vittima. Il momento è stato straziante: l’uomo, ignaro di quanto fosse accaduto, si è trovato davanti il corpo senza vita del giovane figlio. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Incidente stradale a Pesaro Stava rincasando dal lavoro quando la sua auto si è schiantata contro un furgone. L’impatto è stato violento e per il giovane Alessio Ronconi non c’è stato nulla da fare. Il padre, agente della Polstrada, è stato tra i primi ad arrivare sul posto per svolgere i rilievi di rito, ancora ignaro di quanto fosse successo. L’uomo al vedere il corpo senza vita del ... Leggi la notizia su notizie

