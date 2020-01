‘I Colori della Scienza’: in mostra opere di ragazzi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – L’arte incontra la scienza al Macro Testaccio (Ex Mattatoio) di Roma. Domani, 11 gennaio, alle 18.30 verra’ inaugurata la mostra ‘I Colori della scienza’, aperta al pubblico gratuitamente fino al 22 gennaio. ‘Art&Science Across Italy’, il progetto europeo per la diffusione della cultura scientifica nelle scuole superiori italiane, chiude quindi a Roma la sua quarta tappa locale (dopo Milano, Genova e Venezia). La mostra, insieme ad opere di artisti professionisti, presenta 68 creazioni artistiche inedite, ispirate a temi scientifici realizzate da circa 200 studenti di 16 tra licei scientifici, classici e artistici di Roma e provincia. Tra queste anche le opere degli studenti e le studentesse del 5F del liceo ‘Gullace’ di Roma che, nell’ambito di un PCTO biennale, hanno realizzato due installazioni ispirate al tema ... Leggi la notizia su romadailynews

