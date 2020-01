Ginnastica Salerno, presentate le squadre di serie A1 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Alla presenza anche di , Presidente F.G.I. Federazione Ginnastica d’Italia, a Salerno questa mattina si è svolta, presso la sala conferenze del Palazzetto Acquasport, in via Generale Clark – 103 a Salerno, la conferenza stampa di presentazione delle squadre serie A1 (maschile e femminile) di Ginnastica Salerno. Durante la conferenza è presentata anche la coppia tecnica rumena, composta da e , che dal prossimo mese lavorerà con la società salernitana e la coppia di atleti russa che completerà la rosa Yuri Bussek (GAM) e Nabieva Tatyana (GAF). New entry anche nello staff medico che accompagna le squadre in questo campionato 2020. Il fisioterapista che seguirà la squadra maschile Campione d’Italia è il professionista torinese Armando Barchi, mentre Antonello Di Cerbo seguirà le atlete della squadra ... Leggi la notizia su anteprima24

