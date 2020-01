GF VIP, Antonella Elia su Pechino Express: “Dormivamo in albergo” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Antonella Elia è senza peli sulle lingue, e a poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip ha snocciolato un’indiscrezione dietro l’altra: l’attrice ha anche detto che a Pechino Express avrebbe dormito in hotel. Antonella Elia a Pechino Express Sui social si fa un gran parlare delle ultime indiscrezioni lanciate da Antonella Elia, concorrente della quarta edizione al Grande Fratello Vip: parlando con gli altri concorrenti l’attrice si sarebbe lasciata sfuggire che durante la sua partecipazione a Pechino Express lei e gli altri concorrenti avrebbero dormito in albergo una volta ogni 3-4 giorni. “La realtà è che giocavamo solo alcuni giorni, poi dormivamo comodi in albergo”, ha dichiarato l’attrice agli altri concorrenti.Una confessione che secondo alcuni era facilmente ipotizzabile, e che probabilmente riguarderebbe le pause tra una ... Leggi la notizia su notizie

