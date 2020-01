Fuochi d’artificio spaventano il cane che scappa di casa e si consuma le zampe a furia di correre (Di venerdì 10 gennaio 2020) Chi lo ha detto che i botti dell’ultimo dell’anno non fanno paura e danni ai nostri animali domestici? Questa è la storia di un cane che si è spaventato molto con i Fuochi d’artificio di Capodanno, da scappare di casa e da consumarsi le zampe a furia di correre sull’asfalto nel tentativo di trovare un riparo sicuro. Amy è uno splendido incrocio Levriero-Whippet. La notte di Capodanno il povero cane si è spaventato per i botti. Frastornata è uscita nel giardino di casa e poi è scappata via nelle campagne di Conwy, nel Galles del Nord. Era la notte di San Silvestro e botti e Fuochi d’artificio erano dappertutto. Non riusciva a trovare riparo da nessuna parte e così Amy ha cominciato a correre a destra e a sinistra senza fermarsi mai, per 30 lunghissime ore. Alla fine è ... Leggi la notizia su bigodino

LaStampa : Cane spaventato dai fuochi d’artificio corre per trenta ore fino a consumarsi le zampe @fulviocerutti - fattoquotidiano : Lecce, cane muore d’infarto a Capodanno per paura dei fuochi d’artificio. Le associazioni animaliste: “Serve una le… - annasagittario2 : Cane spaventato dai fuochi d’artificio corre per trenta ore fino a consumarsi le zampe -