Don Matteo 12, tutti pazzi per Terence Hill | La prima puntata record di ascolti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Giovedì 9 gennaio 2020 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Don Matteo 12 e il riscontro del pubblico è stato davvero straordinario. La fiction, infatti, si è confermata essere il programma più seguito della prima serata. record di ascolti per Don Matteo 12 Giunta ormai alla sua dodicesima edizione, la … L'articolo Don Matteo 12, tutti pazzi per Terence Hill La prima puntata record di ascolti proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

_Carabinieri_ : Cecchini: 'Ma servirà a qualcosa quello che stiamo facendo?' Don Matteo: 'L'amore serve sempre!' Da 20 anni nel cuo… - Raiofficialnews : Don Matteo festeggia 20 anni e torna su @RaiUno con la 12esima stagione: #DonMatteo12, dal #9gennaio su #Rai1 e… - pikappa_ : RT @KurakiKurenai: Cersei di Poop Squad 3 è definitely @pikappa_ “Perché non voglio vivere in un mondo senza Don Matteo.” -