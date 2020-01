Dissesto idrogeologico, Borrelli e Bonavitacola in Prefettura a Benevento: gli sviluppi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ iniziata precisamente alle 9.37 la lunga giornata del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e del Vicepresidente della Giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, in visita nei territori della regione maggiormente colpiti da Dissesto idrogeologico. I due esponenti istituzionali sono arrivati in Prefettura a Benevento, dove hanno incontrato i vertici locali per una riunione. Successivamente si sposteranno nelle zone di San Martino Valle Caudina e nei territori interessati dalle frane in Costiera Amalfitana. “La Regione non si tirerà indietro in termini economici – ha dichiarato Bonavitacola -; il maltempo delle ultime settimane ha fatto danni, ma occorre lavorare sul ripristino delle infrastrutture. Il tema centrale è una politica di difesa del suolo, servono misure straordinarie. Penso soprattutto a San ... Leggi la notizia su anteprima24

