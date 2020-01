Decide di andare in pensione a 27 anni ma si annoia, “Sto impazzendo, torno a lavorare” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Quanti vorrebbero andare in pensione quanto prima per godersi la propria vita e avere tempo libero da poter dedicare a se stessi. Un ragazzo di 27 anni che si chiama Jon Carder era un imprenditore affermato. Il ragazzo però ad un certo punto della sua vita aveva deciso di girare il mondo. In pochissimo tempo, la sua attività produceva ottimi utili, però lui decise di smettere di lavorare e di girare il mondo. Jon Carder mise in vendita la sua azienda che fu subito acquistata alla pazzesca cifra di 10 milioni di dollari. Per festeggiare il suo precoce pensionamento il ragazzo organizzò una festa da mille e una notte e il giorno dopò partì in giro per il mondo. Ma a 36 anni, undici anni dopo aver smesso di lavorare, ha intenzione di rimettersi in gioco. A raccontare il perché di una simile scelta è stato lo stesso Jon: “Mi annoiavo, pensavo di impazzire. Mi ... Leggi la notizia su baritalianews

Uedrus : @granieri_gianlu @giomasmic @ScottiDavide2 @CiccioIlBrillo @MaestroMiyagi3 @Scacciavillani @Amati75 @discordoconme… - PaolaDiCaro : @michaelddr6 @tuttapposter Ma Under perché dovrebbe andare in quel delirio che è il Milan di oggi? Si fa l’Europeo,… - antoniogolfari : @lenuccia82 Quello che intendo dire è che Scanzi non è Andrew Neil Secondo me il minimo sindacale per qualcuno che… -