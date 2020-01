Cos’è la 2020 tip challenge che sta seminando mance stellari a camerieri e baristi negli USA (Di venerdì 10 gennaio 2020) La sfida è nata dall'inizio dell'anno da una mancia da ben 2020 dollari lasciata da una coppia di clienti a una cameriera del Michigan. La donna ha voluto ripetere il gesto lasciando una ricompensa di entità più modesta, ma con la stessa cifra impressa sulla ricevuta, 20,20 dollari, e dando il via a un fenomeno virale. Leggi la notizia su fanpage

