Bella la cagnolina scomparsa la notte di Capodanno (Di venerdì 10 gennaio 2020) La notte di Capodanno, Bella, la cagnolina di quattro anni di una donna chiamata Nekelle Phillips, è scomparsa. Si è spaventata a causa dei botti e nessuno è riuscita a fermarla. Di lei non si hanno più notizie e tutta la famiglia è distrutta per quanto accaduto. Tutti vogliono fare il possibile per cercare di aiutare questa ragazza e la sua cucciola a riunirsi. Da quel giorno però, nessuno ha avuto notizie della piccola. Bella è stata adottata dalla sua famiglia quattro anni fa, quando aveva solamente pochi mesi di vita e sin da subito ha instaurato un legame speciale con Nekelle. Ha aiutato molto la ragazza con tutti i suoi problemi di salute. La notte di Capodanno, la donna era andata a trovare la sua famiglia e stavano festeggiando tutti insieme. La cagnolina infatti, era con loro nell’abitazione. Durante il conto alla rovescia, subito dopo la mezzanotte, delle persone ... Leggi la notizia su bigodino

