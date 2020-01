Banche, il costo totale dei salvataggi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il costo totale dei salvataggi bancari ammonta a 36 miliardi di euro. i questi, 28 miliardi circa vanno considerati definitivamente persi ma il conto potrebbe peggiorare ulteriormente (almeno a 33,5 miliardi) qualora gli Npl veneti comprati da Amco, ex Sga, non dessero i ritorni sperati. Il quadro dettagliato dei costi di ristrutturazione sostenuti fino ad oggi dal settore bancario, uno dei più colpiti dalle crisi economiche dell’ultimo decennio, arriva da Equita Sim ed è illustrato dal Sole 24 Ore di oggi. L’analisi, curata da Giovanni Razzoli, mette in luce come sia il pubblico sia il privato abbiano contribuito in maniera decisiva. Guardando nel dettaglio, emerge come i costi più alti siano quelli sostenuti per riparare i danni compiuto nelle due ex popolari venete. Per gli istituti di Vicenza e Montebelluna, che sono state liquidate e assorbite da Intesa Sanpaolo, sono stati ... Leggi la notizia su nextquotidiano

blondy90550027 : RT @Maurizi68468975: Ma secondo voi, e giusto che dal 1/1/2020 le ricevute sanitarie e non solo,si possano scaricare solo se pagate con mez… - pietro30199674 : RT @Maurizi68468975: Ma secondo voi, e giusto che dal 1/1/2020 le ricevute sanitarie e non solo,si possano scaricare solo se pagate con mez… - romatorino : RT @Maurizi68468975: Ma secondo voi, e giusto che dal 1/1/2020 le ricevute sanitarie e non solo,si possano scaricare solo se pagate con mez… -