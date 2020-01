Aziende a caccia di informatici e esperti digitali, ma non se ne trovano (Di venerdì 10 gennaio 2020) Milano, 10 gennaio 2020 – Come ha confermato ancora una volta l’ultima nota trimestrale dell’Istat, pubblicata a metà dicembre e relativa al terzo e quarto trimestre del 2019, la situazione occupazionale italiana è in continuo, seppur lievissimo, miglioramento. Di fronte a dei dati interni che mostrano una pallida ripresa, non si può trascurare il paragone con gli altri Paesi. Guardando ai dati Eurostat, per esempio, si scopre che solo Grecia e Spagna fanno di peggio per quanto riguarda la disoccupazione. Guardando a un panorama generale che di certo non brilla, con un’uscita totale dalla crisi economica che tarda ad avverarsi, è strano scoprire che ci sono tante, tantissime Aziende che riscontrano grosse difficoltà nel trovare personale. Eppure è proprio così: il gap tra domanda e offerta è particolarmente ampio per dei profili specifici, tra i quali si riconoscono ... Leggi la notizia su comunicatistampa

about_big_data : RT @MasterDSPoliba: La governance dei dati è uno dei pilastri della digital transformation. Le aziende lo hanno capito e hanno aperto la ca… - JustBeMentalist : RT @MasterDSPoliba: La governance dei dati è uno dei pilastri della digital transformation. Le aziende lo hanno capito e hanno aperto la ca… - MasterDSPoliba : La governance dei dati è uno dei pilastri della digital transformation. Le aziende lo hanno capito e hanno aperto l… -