Atm, Beppe Sala: “In arrivo squadre di sicurezza e filobus di ultima generazione” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lo aveva promesso durante il discorso di auguri a fine anno, lo ha ribadito a inizio gennaio dopo un incontro con i vertici dell’Azienda dei trasporti milanesi. Il sindaco Beppe Sala elogia il servizio offerto da Atm definendolo “molto buono, non solo se ci confrontiamo con altri Comuni italiani, ma anche paragonato alle grandi città internazionali e di questo i milanesi che viaggiano all’estero possono essere testimoni”. Senza negare, però, che “c’è sempre spazio per un miglioramento”, tanto sul versante dell’efficienza quanto su quello della sicurezza. Beppe Sala: “Migliorare il servizio Atm” Proprio la sicurezza dei cittadini e dei turisti che ogni giorno utilizzano i mezzi Atm è uno dei pilastri del progetto della giunta di Beppe Sala per il 2020. Sebbene i dati ufficiali mostrino che “le aggressioni su tutti i mezzi ... Leggi la notizia su notizie

