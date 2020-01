AstroLuca al premier Conte: «Quanto è fragile il mondo in cui viviamo. Cerchiamo di fare tutti un po’ meglio» (Di venerdì 10 gennaio 2020) «Benvenuto a bordo della Stazione Spaziale internazionale!»: così l’astronauta Luca Parmitano, il primo italiano al comando dell’Iss, ha salutato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel collegamento organizzato oggi tra la Stazione Spaziale e Palazzo Chigi. «Lo spazio e la ricerca scientifica sono settori strategici per l’Italia, sui quali il governo intende continuare a puntare», ha detto il premier. «Ci stiamo impegnando molto. Lo spazio è un settore strategico perché partecipare dal punto di vista della tecnologia ci consente di sviluppare una crescente consapevolezza sul nostro pianeta». Quanto di italiano c’è in questo progetto? «Come italiano sono orgoglioso della presenza del nostro Paese a bordo. La struttura ingegneristica del modulo Columbus è stata costruita in Italia così come la cupola da cui vengono scattate le foto. Il mese ... Leggi la notizia su open.online

