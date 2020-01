Uomini e donne, Pamela ed Enzo stanno ancora insieme, ma lei non è ancora pronta per un figlio (VIDEO) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nel corso della puntata di oggi, giovedì 9 gennaio 2020, di Uomini e donne (durante la quale è scoppiato il caso del regalo riciclato da Jean Pierre) sono stati ospiti in studio Enzo Capo e Pamela Barretta. I due erano usciti dal programma di Canale 5 a metà ottobre scorso e attualmente stanno ancora insieme. L'ex dama del trono over ha raccontato:Stiamo benissimo insieme, c'è fiducia tra di noi. Non l'avrei mai detto, ma non gli ho mai controllato il cellulare.Uomini e donne, Pamela ed Enzo stanno ancora insieme, ma lei non è ancora pronta per un figlio (VIDEO) 09 gennaio 2020 15:49. Leggi la notizia su blogo

