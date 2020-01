Tomahawk: Razer presenta al CES 2020 il PC Gaming modulare (Di giovedì 9 gennaio 2020) Al CES 2020 di Las Vegas, Razer ha presentato Tomahawk, il nuovo PC Gaming modulare. Come ogni dispositivo modulare è pensato per offrire al giocatore la possibilità di sostituire i vari componenti secondo le proprie esigenze, per tanto va assemblato ed è pensato per gli esperti oltre che videogiocatori. Il nuovo PC Gaming di Razer è modulare Tomahawk è il primo desktop da gioco prodotto da Razer in collaborazione con Lenovo e Maingear, una delle novità decisamente più interessanti al CES 2020. Il piccolo case realizzato in alluminio e vetro temperato ospita tutto l’occorrente per un PC da Gaming. Al suo interno troverete un computer modulare NUC Element con processore Intel Core i9-9980 HK, RAM e memoria interna oltre un sistema di raffreddamento. Non manca naturalmente all’appello la scheda video NVIDIA ... Leggi la notizia su gamerbrain

