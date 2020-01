Teodosio Losito, a un anno dalla scomparsa dello sceneggiatore una lettura del suo modo unico (amato o odiato) di fare televisione (Di giovedì 9 gennaio 2020) C’è una scena indimenticabile de Il bello delle donne in cui la cattivissima Annalisa Bottelli – una Giuliana De Sio di sublime perfidia con sfumature alla Joan Crawford – guida disperata nella notte dopo una lite con l’amante, l’ennesimo, fuma nervosa poi getta la sigaretta dal finestrino: la cicca piomba nella vettura di passaggio sull’altra carreggiata, centra la donna al volante che sbanda per lo spavento, si schianta e muore. Poche scene dopo riecco la Bottelli tra le braccia del vedovo, con cui finisce per fidanzarsi in pianta stabile salvo poi mollarlo dopo poche puntate perché travolta dai sensi di colpa. È stata lei infatti, destino beffardo, a uccidere la moglie del suo amante. Bastano davvero pochi ciak per entrare nell’estetica di Teodosio Losito – lo sceneggiatore di fiction campioni di ascolti, da L’onore e il rispetto a Pupetta, morto suicida un anno fa, l’8 gennaio ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

