Taglio parlamentari bloccato, mancano ancora le firme per il referendum: il 12 scadono i termini (Di giovedì 9 gennaio 2020) La consegna delle firme in Cassazione per chiedere il referendum sul Taglio dei parlamentari, slitta a domani. Il motivo è il ritiro della firme da parte di quattro senatori. "Non faccio nomi, avremo l'elenco a breve", ha detto a Fanpage.it il senatore Andrea Cangini, tra i promotori della raccolta. Alla base delle defezioni potrebbe esserci il rischio concreto di un accorciamento della legislatura. Leggi la notizia su fanpage

