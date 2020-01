Sylvie Lubamba, dal successo al carcere, ora chiede: “Voglio tornare in tv” (Di giovedì 9 gennaio 2020) I guai con la giustizia e il ritorno di Sylvie Lubamba, dal successo televisivo al carcere, ora chiede: “Voglio tornare in tv e parlare di razzismo”. La vicenda personale di Sylvie Lubamba, attrice e modella di origini congolesi, nata a Firenze, è molto particolare. Infatti, dopo aver raggiunto il successo, soprattutto grazie ad alcune trasmissioni … L'articolo Sylvie Lubamba, dal successo al carcere, ora chiede: “Voglio tornare in tv” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

