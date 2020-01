Smart, joint venture tra Daimler e Geely. Le future Fortwo e Forfour parleranno cinese (Di giovedì 9 gennaio 2020) Qualcosa si era mosso già all’inizio dello scorso anno, ma ora c’è l’ufficialità: Mercedes-Benz e i cinesi di Zhejiang Geely Holding Group hanno costituito una joint venture paritetica che ha come oggetto la produzione di nuovi modelli e lo sviluppo a livello mondiale del marchio Smart. La sede della nuova “entità” sarà a Ningbo, nella parte orientale della Cina, ed il capitale sociale ammonterà a 5,2 miliardi di yuan, ovvero circa 700 milioni di euro, equamente finanziati dalle due aziende. L’obiettivo dichiarato è quello di sostenere e far affermare il brand a livello mondiale come produttore di riferimento di veicoli elettrici premium per la mobilità urbana. A tale scopo, la prima vettura frutto della nuova alleanza verrà prodotta in Cina (ma probabilmente ingegnerizzata nella storica sede di Smart ad Hambach) e vedrà la luce nel 2022, anno in cui ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

