Sabrina Salerno a Sanremo 2020 come co-conduttrice? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sabrina Salerno a Sanremo 2020? Questa è l'indiscrezione che è trapelata nei giorni scorsi e della quale si sta parlando diffusamente nelle ultime ore. La sua presenza sulle tavole del palco del Teatro Ariston è un gradito ritorno ma non in gara, dalla quale manca dal 1991 con Siamo Donne, che portò in duetto con Jo Squillo. Le conduttrici di Sanremo 2020 Tante e diverse le donne che potrebbero affiancare Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico aveva parlato di almeno 10 donne al suo fianco, senza specificare il numero di dame richieste per ogni serata della manifestazione. Oltre a quello di Sabrina Salerno, è atteso anche il ritorno di Antonella Clerici, che ha condotto il Festival di Sanremo per due volte, nel 2005 con Paolo Bonolis e nel 2010 da sola, nell'edizione a cifra tonda nella quale trionfò un giovanissimo Valerio Scanu con Per Tutte ... Leggi la notizia su optimaitalia

